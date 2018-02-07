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Взрыв на химическом заводе произошел в Италии

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Salvatore Esposito
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На предприятии по переработке промышленных отходов на севере Италии произошел взрыв с последующим возгоранием. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пожарную службу провинции Комо.

Инцидент случился около 14:00 по местному времени (16:00 мск) на химическом предприятии в коммуне Бульгарограссо в области Ломбардия. Ударной волной были повреждены припаркованные поблизости автомобили. Спасателям пришлось эвакуировать жителей близлежащих домов.

«Пострадали девять человек, их жизни вне опасности. Предприятие занимается переработкой органических растворителей», — цитирует агентство своего собеседника.

Как сообщает агентство «Интерфакс», трое потерпевших находятся в тяжелом состоянии. Предположительно, взрыв произошел в одном из резервуаров. Утверждается, что токсичные вещества в воздух не попали. В ликвидации огня задействованы экипажи порядка 15 пожарных машин, к настоящему моменту «наиболее острая фаза возгорания уже преодолена». 

Как сообщал портал iz.ru, 6 февраля произошел взрыв на радиозаводе, принадлежащем минобороны Азербайджана. На складе площадью 250 кв. м хранилась пиротехника.

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