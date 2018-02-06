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Возгорание на радиозаводе в Азербайджане было ликвидировано

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Спасателям удалось потушить пожар, начавшийся в результате взрыва на радиозаводе, принадлежащем минобороны Азербайджана. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.

Возгорание произошло на складе площадью 250 квадратных метров. На нем хранилась пиротехника. В результате инцидента никто не пострадал.

«Опасности для близлежащих территорий нет», — говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось, что на месте происшествия работают спасатели и сотрудники скорой помощи.

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