Возгорание на радиозаводе в Азербайджане было ликвидировано

Спасателям удалось потушить пожар, начавшийся в результате взрыва на радиозаводе, принадлежащем минобороны Азербайджана. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.

Возгорание произошло на складе площадью 250 квадратных метров. На нем хранилась пиротехника. В результате инцидента никто не пострадал.

«Опасности для близлежащих территорий нет», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на месте происшествия работают спасатели и сотрудники скорой помощи.