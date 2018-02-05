Двое лыжников погибли при сходе лавины в Италии

На итальянском горнолыжном курорте Каспо Феличи, располагающемся неподалеку от Рима, произошел сход лавины. По предварительным данным, погибли два человека.

Еще один горнолыжник получил травмы. Он был доставлен в ближайшую больницу на вертолете, передает «Газета.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

В экстренных службах отмечают, что погибшие лыжники катались вне трассы.

Каспо Феличи — небольшой горнолыжный курорт, популярный среди жителей Рима.

Как писал портал iz.ru, аналогичный инцидент произошел в субботу, 3 февраля, в Мурманской области. В результате трагедии погиб сноубордист.