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Сноубордист погиб из-за схода лавины под Мурманском

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Фото: Global Look Press/Christian Vorhofer
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Сноубордист погиб из-за схода лавины в Мурманской области. По факту случившегося организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По информации ведомства, трагедия произошла в субботу в Кировском районе. Установлено, что трое жителей Апатит приехали к горе Юкспоррйок, чтобы покататься на сноубордах.

«В нарушение требований безопасности граждане произвели спуск на необорудованном склоне, спровоцировав своими действиями сход лавины, в результате чего под снегом оказался один человек», — сообщили следователи.

Погибшим оказался 23-летний житель Апатит. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства трагедии.

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