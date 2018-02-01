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На Колыме из-за схода лавин закрыли три автотрассы

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Фото: РИА Новости/Владимир Иванов
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Сразу три региональные трассы на Колыме закрыли из-за схода лавин.

«Схождение снежных масс имело место на перевалах Лошкалахский, Гаврюшка и на 49-м км дороги Палатка–Кулу–Нексикан, а также на автодороге Герба–Омсукчан», — отмечается в сообщении правительства Магаданской области.

На местах завалов работает дорожная техника, проезд закрыт для всех видов транспорта.

Циклон из Японского моря пришел на Колыму в начале недели. Он принес снегопады на всю территорию региона. За последние сутки там выпала месячная норма осадков.

Ранее сообщалось, что грузовой самолет, выполнявший рейс Красноярск–Магадан, сел в Хабаровске из-за закрытия аэропорта в Магадане по погодным условиям.

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