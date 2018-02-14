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АНБ опровергло наличие раненых в результате стрельбы у штаб-квартиры

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Фото: REUTERS/Sait Serkan Gurbuz
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Агентство национальной безопасности (АНБ) США опровергло наличие раненых в результате стрельбы у здания штаб-квартиры в штате Мэриленд.

«Несколько человек были доставлены в местные больницы, однако предварительные сообщения сейчас не указывают на наличие ранений в результате стрельбы», — говорится в сообщении АНБ.

Утром 14 февраля на охраняемую территорию агентства без разрешения попытался въехать автомобиль. Сотрудники спецслужб вынуждены были открыть огонь. Однако кто и в каком объеме его использовал, не уточняется.

Позднее они объявили, что «ситуация находится под контролем и угрозы безопасности нет».

Несмотря на сообщение АНБ, местная пресса пишет о трех пострадавших в результате перестрелки.

Расследование инцидента ведет Федеральное бюро расследований (ФБР).

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