АНБ опровергло наличие раненых в результате стрельбы у штаб-квартиры

Агентство национальной безопасности (АНБ) США опровергло наличие раненых в результате стрельбы у здания штаб-квартиры в штате Мэриленд.

«Несколько человек были доставлены в местные больницы, однако предварительные сообщения сейчас не указывают на наличие ранений в результате стрельбы», — говорится в сообщении АНБ.

Утром 14 февраля на охраняемую территорию агентства без разрешения попытался въехать автомобиль. Сотрудники спецслужб вынуждены были открыть огонь. Однако кто и в каком объеме его использовал, не уточняется.

Позднее они объявили, что «ситуация находится под контролем и угрозы безопасности нет».

NSA Police and local law enforcement are addressing an incident that took place this morning at one of NSA's secure vehicle entry gates. The situation is under control and there is no ongoing security or safety threat. — NSA/CSS (@NSAGov) February 14, 2018

Несмотря на сообщение АНБ, местная пресса пишет о трех пострадавших в результате перестрелки.

Расследование инцидента ведет Федеральное бюро расследований (ФБР).