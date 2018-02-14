Машина протаранила ограждение у штаб-квартиры АНБ в США

Черный внедорожник протаранил ограждение у штаб-квартиры Агентства нацбезопасности в американском штате Мэриленд.

В настоящее время сотрудники спецслужб с собаками обследуют автомобиль. По предварительным данным, угрозы не выявлено.

Authorities are responding to a shooting involving an SUV at a gate to the National Security Agency in Maryland. NSA says there is no ongoing threat. https://t.co/ttKNlFG6IZ pic.twitter.com/P11d6OhLJ7 — CNN (@CNN) February 14, 2018

Некоторое время назад у здания АНБ произошла перестрелка, в результате которой, по данным местных СМИ, пострадали три человека.

Президенту США Дональду Трампу уже доложили о происшествии.

В Агентстве нацбезопасности заявили, что сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. При этом информацию о пострадавших там не подтвердили.