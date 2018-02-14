Машина протаранила ограждение у штаб-квартиры АНБ в США
Черный внедорожник протаранил ограждение у штаб-квартиры Агентства нацбезопасности в американском штате Мэриленд.
В настоящее время сотрудники спецслужб с собаками обследуют автомобиль. По предварительным данным, угрозы не выявлено.
Некоторое время назад у здания АНБ произошла перестрелка, в результате которой, по данным местных СМИ, пострадали три человека.
Президенту США Дональду Трампу уже доложили о происшествии.
В Агентстве нацбезопасности заявили, что сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. При этом информацию о пострадавших там не подтвердили.