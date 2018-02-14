Трамп проинформирован о стрельбе у офиса Агентства нацбезопасности

Президента США Дональда Трампа проинформировли о стрельбе у здания Агентства национальной безопасности (АНБ) в штате Мэриленд. Об этом сообщает пресс-служба Белого

«Президент был проинформирован о стрельбе в Форт-Мид (штаб-квартира АНБ). Наши мысли и молитвы со всеми, кто пострадал. Мы будем продолжать предоставлять новую информацию по мере ее появления», — приводит «РИА Новости» слова из сообщения.

Как сообщал портал iz.ru, СМИ ранее написали, что в результате произошедшей 14 февраля стрельбы у здания АНБ, три человека получили ранения. В Агентстве нацбезопасности эту информацию пока не подтвердили.