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Трамп проинформирован о стрельбе у офиса Агентства нацбезопасности

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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis
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Президента США Дональда Трампа проинформировли о стрельбе у здания Агентства национальной безопасности (АНБ) в штате Мэриленд. Об этом сообщает пресс-служба Белого

«Президент был проинформирован о стрельбе в Форт-Мид (штаб-квартира АНБ). Наши мысли и молитвы со всеми, кто пострадал. Мы будем продолжать предоставлять новую информацию по мере ее появления», — приводит «РИА Новости» слова из сообщения. 

Как сообщал портал iz.ru, СМИ ранее написали, что в результате произошедшей 14 февраля стрельбы у здания АНБ, три человека получили ранения. В Агентстве нацбезопасности эту информацию пока не подтвердили. 

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