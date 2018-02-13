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Полиция прибыла в офис Обамы из-за обнаружения белого порошка

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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В расположенный в Вашингтоне офис бывшего президента США Барака Обамы после обнаружения там белого порошка прибыли полицейские.

Письмо с белым веществом, присланное из Гонконга, прибыло на адрес Всемирного фонда дикой природы, в здании которого Обама арендует офис, передает Fox 5 со ссылкой на пожарную службу Вашингтона.

Как отмечает телеканал, на конверте не указан обратный адрес.

Как сообщал портал iz.ru, 12 февраля невестка действующего президента США Дональда Трампа была госпитализирована после того, как вскрыла полученный ею конверт с белым порошком.

Позже стало известно, что порошок безвреден, а невестку Трампа доставили в больницу из предосторожности. Расследование инцидента начала Секретная служба США.

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