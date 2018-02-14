Полиция раскрыла личность стрелка в школе во Флориде

Полиция опознала человека, который устроил стрельбу в школе в Паркленде, штат Флорида.

Сообщается, что это учащийся данного учебного заведения Стонман Дуглас. Ранее он был в классе школы, но сейчас находится в бегах.

Ранее местные СМИ со ссылкой на полицию американского города Паркленд сообщали, что стрелявший мог взять студентов в заложники.

Ранее портал iz.ru сообщал, что при стрельбе в школе пострадали не менее 50 человек. На месте происшествия работают медики, которые перемещают пострадавших в машины скорой помощи. Президент США Дональд Трамп проинформирован о случившемся.