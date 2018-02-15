Ученики сняли на видео стрельбу в школе во Флориде

В сети появились кадры с места стрельбы в одной из школ в американском городе Паркленд (штат Флорида).

Ученикам, которые в момент нападения находились в здании школы, удалось заснять нападавшего. Вскоре сотрудники американского спецназа эвакуировали подростков из школы.

Как ранее сообщал портал iz.ru, в результате стрельбы в школе в городе Паркленд погибли семь человек. Согласно официальным данным, еще 14 человек пострадали.

По информации местных властей, стрельбу в школе устроил ее бывший ученик. Он задержан и находится в больнице.