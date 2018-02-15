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Ученики сняли на видео стрельбу в школе во Флориде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В сети появились кадры с места стрельбы в одной из школ в американском городе Паркленд (штат Флорида).

Ученикам, которые в момент нападения находились в здании школы, удалось заснять нападавшего. Вскоре сотрудники американского спецназа эвакуировали подростков из школы.

Как ранее сообщал портал iz.ru, в результате стрельбы в школе в городе Паркленд погибли семь человек. Согласно официальным данным, еще 14 человек пострадали.

По информации местных властей, стрельбу в школе устроил ее бывший ученик. Он задержан и находится в больнице.

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14 февраля неизвестный открыл стрельбу в одной из школ в американском штате Флорида
Фото: REUTERS
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По предварительной информации, стрелком является один из учеников школы
Фото: REUTERS
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По сообщению местных СМИ, в результате стрельбы в учебном заведении в городе Паркленд (штат Флорида) погибли семь человек
Фото: REUTERS
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На месте происшествия работают медики, пострадавших на носилках помещают в машины скорой помощи
Фото: REUTERS
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По официальным данным, в результате стрельбы пострадали 14 человек. Начато расследование инцидента
Фото: REUTERS
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В настоящее время злоумышленник задержан
Фото: REUTERS
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