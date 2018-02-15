Устроивший стрельбу в школе во Флориде стрелок задержан

Злоумышленник, устроивший стрельбу в школе в городе Паркленд в американском штате Флорида, задержан, сообщает FOX.

Ранее полиция опознала стрелка. Им оказался учащийся учебного заведения «Стоунмен Дуглас». Местные СМИ сообщали, что он мог взять в заложники студентов.

Портал iz.ru сообщал, что в результате стрельбы один человек погиб, не менее 50 пострадали.

Президент США Дональд Трамп проинформирован о происшествии. Он выразил соболезнования жертвам инцидента.