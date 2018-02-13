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Таксист по заказу пассажира поджег магазин в Петрозаводске

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Водитель такси совершил поджог в торговом павильоне в Карелии по просьбе своего клиента. Мужчина согласился спалить ларек за 10 тыс. рублей.

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге торгового павильона в оживленной точке столицы Карелии. Пожар, принесший владельцу магазина ущерб 300 тыс. рублей, устроил таксист. Мужчина рассказал, что один из пассажиров предложил ему подзаработать. За поджог неизвестный предложил 10 тыс. рублей. Автомобилист согласился, но потребовал гонорар вперед.

Как сообщает ИА «Карелinform», 54-летний таксист ранее уже привлекался к уголовной ответственности. За умышленное уничтожение ларька ему теперь грозит до 5 лет лишения свободы.

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