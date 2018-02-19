Синоптики рассказали о погоде в столице в начале недели

Облачная погода с небольшим снегом и температурой до –3 градусов ожидаются в Москве в понедельник, 19 февраля, сообщает Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице составит до трех градусов мороза, местами образуется гололедица. Ветер переменный, 2–7 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В области столбики термометров днем могут опуститься до –5 градусов. В ночь на вторник ожидается от –7 до –5 градусов.