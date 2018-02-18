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МЧС распространило экстренное предупреждение о непогоде в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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МЧС в ночь на 18 февраля распространило посредством SMS-сообщений абонентам мобильных операторов предупреждение о непогоде в Москве.

«На основании предупреждения ФБГУ «Центральное УГМС» ночью и утром 18 февраля по городу Москве ожидается местами сильный снег, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 16 февраля синоптики сообщили о сильном снегопаде в Москве и Подмосковье в выходные. Госавтоинспекция предупредила водителей о неблагоприятной погоде в столице и призвала водителей быть предельно внимательными из-за сильного снегопада.

Метеорологи также спрогнозировали дальнейший рост сугробов в Центральном федеральном округе.

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