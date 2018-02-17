Морозы в Москве окрепнут до 26 градусов к середине недели

Очередное похолодание придет в столичный регион со вторника. Среднесуточные значения температур будут до 6–8 градусов ниже климатической нормы, сообщили «Интерфаксу» в Гидрометцентре.

В ночь на среду подморозит до 14–19 градусов, днем — до 8–13 градусов мороза. Ожидается, что ночь на четверг станет самой холодной нынешней зимой: столбики термометров опустятся до минус 21–26.

Морозы отступят к концу следующей недели. Между тем 18 февраля в Москве возможен «желтый» уровень опасности в связи со снегопадами и обледенением.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) попросил москвичей отказаться от использования личных автомобилей на время мощного снегопада в выходные.