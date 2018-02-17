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Высота сугробов в Москве превысила норму вдвое

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Высота сугробов в Москве превысила норму вдвое, заявил заммэра столицы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков. По его словам, на середину февраля 2018 года синоптики зафиксировали покров в 70 см.

Заместитель градоначальника рассказал, что на сегодняшний день в городе выпало около 1,9 м снега, тогда как годовая норма на 40 см меньше.

По словам Бирюкова, после мощного циклона, который принес в Москву обильные осадки, все улицы и дороги города очищены.

«Мэр лично руководит организацией работы, связанной с очисткой города от снега», — заявил журналистам Бирюков.

Он добавил, что в столице ежедневно работает более 14 тыс. единиц различной техники.

Как сообщал портал iz.ru, синоптики прогнозируют на ближайшие выходные, 17–18 февраля, сильный снегопад в Москве.

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