Москвичам пообещали «собачий холод» в выходные

Москвичей в ближайшие выходные с 23 по 25 февраля ждет «собачий холод». Такой прогноз заявили синоптики портала Метеовести.

«Предстоящие праздничные и выходные в Москве, впервые в текущем зимнем сезоне, ознаменуются 20-градусными морозами. Синоптическая ситуация обусловится влиянием гребня арктического антициклона, по периферии которого северные ветры принесут порции аномально холодного воздуха с температурным фоном на 10–12 градусов ниже климатической нормы», — говорится в сообщении.

По прогнозу метеослужбы, погода будет облачной, но без существенных осадков. Ночью температура опустится до минус 23 градусов, а днем не ниже 14 градусов. Ветер северной четверти 1–6 м/с. Атмосферное давление преимущественно составит 755 мм рт. ст.

Синоптики отмечают, что в начале следующей недели ожидать потепления также не стоит. Так же, по сообщению метеослужбы, в начале весны ожидаются рекордные снегопады до 1/3 месячной нормы, сопровождаемые усилением ветра, метелью, ухудшением видимости и заносами на дорогах.

Днем ранее, 21 февраля, МЧС предупредило жителей столицы о грядущих морозах, которые установятся в городе с 23 по 28 февраля.

Ранее портал iz.ru сообщал об аномальных морозах до -20 градусов, которые придут в Москву в ночь на 23 февраля. Об этом сказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он уточнил, что дневные температуры ожидаются в пределах минус 9–13 градусов. Вильфанд добавил, что в ближайшие семь дней на территории Центрального федерального округа будут стоять аномально низкие температуры — на 15 градусов ниже нормы.