Облачная ветреная погода ожидается в Москве в пятницу

Днем в пятницу, 26 января, москвичей и гостей мегаполиса ожидает облачная ветреная погода, по прогнозу Гидрометцентра, в столице пройдет небольшой снег, а столбики термометров покажут от 4 до 6 градусов мороза.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5–10 м в секунду, при порывах его скорость будет достигать 17 м/с. Барометры покажут 760 мм ртутного столба.

В Московской области ожидается до 7 градусов мороза.

Характер погоды в Москве изменится уже в начале следующей недели. В понедельник ожидается от –3 до +2 градусов, во вторник температура воздуха поднимется от –1 до +4 градусов, сообщал портал iz.ru. В феврале температура воздуха на большей части России ожидается выше нормы.