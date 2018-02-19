В Москве водителей просят пересесть на городской транспорт из-за снегопада

Московских автомобилистов призывают в условиях сильного снегопада быть внимательнее при выборе места для парковки, а также рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».

«Из-за снегопада ситуация на дорогах усложнится, поэтому мы просим водителей сегодня пересесть на городской транспорт. Тем же, кто решил поехать на своем автомобиле, напоминаем о необходимости соблюдать правила дорожного движения и парковаться только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать аварийных ситуаций», — сказано в сообщении.

19 февраля в Москве ожидается облачная погода с небольшим снегом, температура воздуха опустится до -3 градусов. По данным синоптиков, в феврале высота сугробов в центре европейской части России продолжит увеличиваться.

В связи с погодными условиями службы городского транспорта переведены на усиленный режим работы. В Московском метро чаще производится уборка вестибюлей и лестничных сходов. В ночь на понедельник с путей Московской железной дороги (МЖД) было вывезено 11 тыс. кубометров снега.