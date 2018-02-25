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Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 февраля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Морозы до –14 градусов и облачная погода с прояснениями ожидают Москву и Подмосковье в воскресенье, 25 февраля. Об этом сообщила специалист погодного центра «Фобос» Елена Волосюк.

«Сегодня мы прогнозируем, что в городе будет не выше –10-12 градусов, в столичном регионе мы ожидаем от 9 до 14 градусов мороза. Также будет облачная погода с прояснениями», –– цитирует «РИА Новости» Волосюк.

Местами в столице пройдет слабый снег. Ветер слабый, северный, 1–6 м/с.

Синоптик отметила, что Москва и область по-прежнему находятся под влиянием антициклона.

«Но поток арктического холода усилится, и отрицательное отклонение от температурной нормы составит примерно 8–10 градусов», –– отметила Волосюк.

Атмосферное давление высокое –– 754 мм ртутного столба.

Ранее специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Известиям», когда морозы покинут Московский регион.

По его словам, впереди столицу ожидает «морозное дно».

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