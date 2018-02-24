Гидрометцентр назвал дату отступления морозов из Москвы

В Гидрометцентре России сообщили, когда начнут ослабевать аномальные морозы в московском регионе, потепления стоит ждать с наступлением календарной весны — 1 марта.

«В понедельник и вторник морозы усилятся: ночью в городе до минус 22-24 градусов, днем — 14-16 градусов мороза», — отметили в Гидрометцентре, передает «Интерфакс».

По предварительным прогнозам, в ночь на 1 марта температура в Москве опустится до 14–19 градусов, а днем будет в пределах 3–8 градусов ниже ноля. С 28 февраля в Москве ожидаются сильные снегопады.

В ночь на воскресенье, 25 февраля, температура воздуха в Москве опустится до 20–22 градусов мороза, днем не поднимется выше 7–9 градусов. 26 и 27 февраля морозы только усилятся, днем будет 14–16 градусов мороза, ночью — до минус 22–24 градусов.

Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд пошутил про прогноз погоды на 8 Марта. По его словам, температура воздуха в Москве 8 Марта ожидается на уровне выше нуля по Фаренгейту (0 градусов по Цельсию — это плюс 32 градуса по Фаренгейту).