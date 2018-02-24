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МЧС предупредило жителей Подмосковья о 30-градусном морозе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Температура воздуха в Московской области в ночь на воскресенье, 25 февраля, местами может опуститься до минус 30 градусов.

Об этом говорится в экстренном предупреждении регионального управления МЧС.

Спасатели ссылаются на прогноз, выпущенный ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Согласно прогнозу, в Подмосковье местами также ожидается небольшой снег и гололедица.

МЧС рекомендует гражданам, в особенности детям, без крайней необходимости не выходить из дома, а водителям — отказаться от поездок за пределы своего населенного пункта.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ночь на 24 и 25 февраля столбики термометров в Москве покажут минус 20–25 градусов.

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