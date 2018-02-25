Метеоролог назвал дату прохождения Москвой «морозного дна»

Морозы, пришедшие в Москву и область несколько дней назад, окрепнут на следующей неделе, рассказал «Известиям» специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, «морозного дна» столичный регион достигнет 28 февраля. Ночью в среду в Москве ожидается от минус 23 до минус 25 градусов, по области будет еще холодней — до минус 27 градусов. Местами столбики термометров опустятся до минус 32 градусов, отметил метеоролог.

Днем 28 февраля в Москве прогнозируется минус 13–15 градусов, в Подмосковье традиционно прохладней — от 13 до 16 градусов мороза.

Незначительное потепление ожидается 1 марта, оно связано с приближением циклона с юго-запада. Будет облачно и не так морозно: ночью минимальная температура ожидается минус 20 градусов, днем — минус 12.

Температура воздуха в Москве к 08:00 пятницы, 23 февраля опустилась до –18,5 градусов, став рекордным показателем этой зимы. 21 февраля ГУ МЧС по Москве распространило предупреждение о сильных морозах, которые ожидаются с 23 по 28 февраля.