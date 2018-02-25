Синоптики обещают москвичам аномальные холода в начале весны

К началу весны в московском регионе будет солнечная, но очень холодная для данного периода погода, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, ближайшие ночи в регионе «станут самыми холодными ночами этой зимы». В начале следующей недели (26, 27 и 28 февраля) синоптики обещают днем от минус 13 до минус 11 градусов, по ночам — до минус 20.

При этом в Подмосковье в последнюю зимнюю ночь температура может опуститься до минус 32 градусов.

«Начиная со среды очень медленно, но ситуация начнет меняться в лучшую сторону, в сторону ослабления морозов», — сказал он в интервью РИАМО.

В четверг, 1 марта, в Москве ожидается до минус 20 градусов, по области — до минус 22. Уже на следующий день ночью потеплеет до минус 15, а днем — до 7 градусов мороза.

Ранее директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что самые холодные дни зимы ожидают жителей столичного региона в последних числах февраля.