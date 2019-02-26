Эксперт назвал успехом операцию ФСБ по предотвращению терактов в Москве

Учитывая активизацию по всему миру запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) после масштабного поражения в Сирии, предотвращение серии терактов в Москве и Подмосковье можно считать успешными операциями. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт по проблеме терроризма Наталья Рогожина.

Ранее, 26 февраля, «Коммерсант» сообщил о том, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) вычислила и задержала в 2016 году готовивших теракт у штаб-квартиры ГРУ на Хорошевском шоссе в Москве. Готовил атаку один из лидеров ИГ Тоджиддин Назаров (Абу-Усама Нораки).

В декабре 2017 года сотрудники ФСБ предотвратили теракт на одном из перегонов МЦК между станциями «Шелепиха» и «Площадь Гагарина», а также в балашихинском ТЦ «Эдельвейс». Организатором также выступил Нораки.

«То, что смогли предотвратить теракт — это в общем-то значительная заслуга длительной работы разведслужб. Во многих странах, как показала история последних лет, предотвратить подобные теракты не удавалось, то есть это достаточно успешная операция», — рассказала Рогожина.

Особую трудность для спецслужб в раскрытии террористических, так называемых, спящих ячеек, заключается в том, что они сами по себе небольшие по составу и их очень сложно отследить, пояснила эксперт. Также она добавила, что они связаны личностными, дружескими связями, зачастую в террористическую ячейку вовлечены целые семьи.

Рогожина подчеркнула, что из-за поражения в Сирии, ИГ активизировала свою деятельность на международной арене. При этом основная проблема состоит даже не в тех террористах, что воевали в рядах запрещенной в России ИГ на территории, а теперь вернулись на родину.

«Главное заключается, конечно, в распространении идеологии исламского экстремизма, радикального исламизма, который ИГ продолжает интенсивно агитировать, пропагандировать, и за счет чего она вербует своих сторонников», — заключила эксперт.

Ранее, 19 февраля, глава Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о высокой степени уязвимости транспорта и соответствующей инфраструктуры для террористических угроз.