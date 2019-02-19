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Патрушев заявил о высокой уязвимости транспорта для террористических угроз

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о высокой степени уязвимости транспорта и соответствующей инфраструктуры для террористических угроз.

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В этой связи он напомнил, что за обеспечение безопасности населения отвечают не только спецслужбы и правоохранительные органы, но и собственники бизнеса, которые нередко нарушают законы о транспортной безопасности. По его словам, речь идет как о нарушении требований по оборудованию инфраструктуры и транспорта специальными инженерно-техническими средствами и их проверке на уязвимость, так и о подготовке кадров.

«Порой в погоне за снижением финансовых затрат игнорируется обязательность проведения аттестации всех сотрудников подразделений безопасности, формально осуществляется их специальная подготовка», — рассказал Патрушев на заседании по транспортной безопасности в Тюмени.

Он добавил, что нормы действующего законодательства не позволяют сотрудникам частных охранных организаций в полной мере обеспечивать антитеррористическую безопасность объектов транспортной инфраструктуры, пишет ТАСС.

11 января мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о внедрении в Московском метрополитене новой системы распознавания лиц, которая позволит выявлять преступников. По его словам, такая же систем работает по всей столице — порядка 167 тыс. камер, которые установлены во дворах, в подъездах, школах, поликлиниках, парках, холлах органов исполнительной власти, на объектах строительства и торговли, а также в других общественных местах.

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