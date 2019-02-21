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Суд анонсировал старт процесса по теракту в метро Петербурга

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Фото: ТАСС/Антон Ваганов
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Московский окружной военный суд (МОВС) приступит 25 февраля к рассмотрению уголовного дела о теракте, совершенном весной 2017 года в метрополитене Санкт-Петербурга. Об этом 21 февраля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

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«Предварительное судебное заседание по уголовному делу назначено на 25 февраля», — сказала пресс-секретарь Ирина Жирнова.

1 февраля официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что следователи завершили свою часть работы по уголовному делу о теракте в Северной столице и передали материалы в суд.

В апреле 2018 года представитель СК России Светлана Петренко заявила, что террористов, совершивших взрыв в метро, удалось вычислить по электронным следам. Были задержаны 11 человек, в том числе организатор атаки. В июле следствие признало 112 человек потерпевшими по делу о теракте.

Трагедия произошла днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт – 2». В одном из вагонов поезда произошел взрыв, в результате которого погибли 16 человек, в том числе террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Более 100 человек пострадали.

В тот же день на станции «Площадь Восстания» было обнаружено еще одно взрывное устройство. Атаку удалось предотвратить.

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