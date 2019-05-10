Украинские полицейские в Запорожье довели девочку до слез из-за советской символики

В Запорожье полицейские довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой. Запись инцидента, произошедшего 9 мая, опубликовала в своем Facebook пользователь Катрин Янкина.

На кадрах видна плачущая девочка, обнимающая мать, в окружении полицейских и группы очевидцев. Из разговора стражей порядка и прохожих можно сделать вывод, что сотрудники полиции вынудили ребенка снять головной убор и обвинили в нарушении закона, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Чем угрожают дети национальной безопасности?» — спрашивали правоохранителей очевидцы.

Полицейские сослались на украинское законодательство (закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», принятый в 2015 году). Действия правоохранителей участники конфликта назвали «позором» и «наглостью».

«Слава Украине», — саркастично произнесли жители Запорожья.

Украина в последние годы проводит ярую антисоветскую и антироссийскую политику. Пытаясь избавиться от «коммунистического прошлого», в стране переименовывают улицы, сносят памятники Владимиру Ленину и другим деятелям советской эпохи. Кроме того, власти отменили празднование Дня защитника Отечества, предложили перенести День Победы на 8 мая, а также запретили гражданам носить георгиевские ленты и любую советскую символику.

При этом на Украине всё чаще проходят акции и шествия националистов и ультраправых радикалов.