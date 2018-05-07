Украина выставила на аукцион «декоммунизированный» памятник Ленину

Памятник Владимиру Ленину, демонтированный в ходе кампании декоммунизации, выставили на аукцион на Украине. Продает бронзовый монумент управление жилищно-коммунального хозяйства городского совета Изюма Харьковской области.

Объявление о продаже находится в электронной базе госсзакупок Prozorro. Памятник Ленину отлили в Киеве, его высота — 3,75 м. Любой желающий может приобрести памятник в ходе торгов 17 мая за 522,5 тыс. гривен (около $20 тыс.). Где именно находился монумент до демонтажа, не сообщается.

Накануне неизвестные снесли бюст маршала СССР Георгия Жукова ночью на проспекте Петра Григоренко в Харькове.

Закон о декоммунизации, предполагающий переименование всех топографических объектов, названия которых отсылают к советскому прошлому, был принят на Украине в мае 2015 года.

Ранее, 27 марта, сообщалось, что депутаты рады решили переименовать Днепропетровскую область. 7 марта стало известно, что Институт национальной памяти Украины предложил переименовать ее в Сичеславскую.