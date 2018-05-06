Памятник маршалу Жукову попытались снести ночью в Харькове

Неизвестные снесли бюст маршала СССР Георгия Жукова ночью на проспекте Петра Григоренко в Харькове. Сейчас монумент уже восстановлен. Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес.

«Сегодня ночью «доморощенные декоммунизаторы» ... попытались разрушить бюст Жукова», — написал он на своей странице в Facebook.

Глава Харькова отметил, что потребует от правоохранителей взять под охрану все памятники и братские могилы тех, кто боролся с фашизмом.

При этом в региональном управлении нацполиции заявили, что не получали заявлений об инциденте.

«Сотрудники полиции выезжали на место. Памятник стоит без повреждений. Заявлений нет», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит «Интерфакс».

Закон о декоммунизации, который предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых отсылают к советскому прошлому, был принят на Украине в мае 2015 года.

Ранее, 27 марта, сообщалось, что депутаты рады решили переименовать Днепропетровскую область. 7 марта стало известно, что Институт национальной памяти Украины предложил переименовать ее в Сичеславскую.