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Памятник маршалу Жукову попытались снести ночью в Харькове

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Фото: РИА Новости/Виталий Залесский
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Неизвестные снесли бюст маршала СССР Георгия Жукова ночью на проспекте Петра Григоренко в Харькове. Сейчас монумент уже восстановлен. Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес. 

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«Сегодня ночью «доморощенные декоммунизаторы» ... попытались разрушить бюст Жукова», — написал он на своей странице в Facebook

Глава Харькова отметил, что потребует от правоохранителей взять под охрану все памятники и братские могилы тех, кто боролся с фашизмом. 

При этом в региональном управлении нацполиции заявили, что не получали заявлений об инциденте. 

«Сотрудники полиции выезжали на место. Памятник стоит без повреждений. Заявлений нет», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит «Интерфакс»

Закон о декоммунизации, который предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых отсылают к советскому прошлому, был принят на Украине в мае 2015 года.

Ранее, 27 марта, сообщалось, что депутаты рады решили переименовать Днепропетровскую область. 7 марта стало известно, что Институт национальной памяти Украины предложил переименовать ее в Сичеславскую.

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