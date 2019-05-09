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В Киеве задержали организатора альтернативного «Бессмертного полка»

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Фото: РИА Новости
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Киевская полиция 9 мая задержала Елену Бережную — организатора акции «Никто не забыт, ни что не забыто», которая является аналогом «Бессмертного полка».

Как сообщает местное издание «Гордон», это произошло в тот момент, когда она шла к месту проведения акции. Задержание было связано с наличием у общественницы георгиевской ленты, которую на Украине считают атрибутом запрещенной в стране советской символики, передает корреспондент ТАСС. Женщину доставили в отделение полиции.

В прошлом году Бережную также задерживали по аналогичной причине.

Шествие началось в 11:00 мск у станции метро «Арсенальная». Затем участники акции проследовали к парку Вечной славы, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложить цветы.

Накануне президент украины Петр Порошенко заявил, что победа над нацизмом 74 года тому назад — это не повод «водить ряженые «Полки бессмертных» по всему миру». Действующий глава государства подчеркнул, что Киев, в отличие от Москвы, не «приватизирует» общую победу народов всех стран антигитлеровской коалиции. Российский сенатор Алексей Пушково обвинил президента Украины в цинизме и заявил, что Порошенко бессилен против «Бессмертного полка», так как украинские граждане вынесли ему свой вердикт.

Закон о запрете георгиевских лент вступил в силу на Украине в 2017 году. Публичная демонстрация символа карается штрафом до 2550 гривен (около $96). Повторное нарушение в течение года может повлечь взыскание до 5100 гривен ($192) или административный арест на 15 суток. Закон не распространяется на экспозиции музеев и ветеранов войны, в наградах которых присутствуют элементы ленты.

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