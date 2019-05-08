Путин 9 мая может принять участие в акции «Бессмертный полк»

Президент России Владимир Путин может принять участие в акции «Бессмертный полк» в Москве в День Победы, 9 мая. Об этом журналистам 8 мая сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что в предыдущие годы президент России принимал участие в этой акции на Красной площади, поэтому есть все основания полагать, что и в этом году он примет также решение принять участие», — сказал он.

Представитель Кремля также отметил, что организуемые отдельными партиями аналогичные шествия являются частью мероприятий.

«…Каждая партия, естественно, проводит свои мероприятия в преддверии Дня Победы, и здесь мне больше нечего сказать», — заявил пресс-секретарь президента.

«Бессмертный полк» — это марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые акция прошла в России в 2011 году.

Шествие охватит 500 городов и населенных пунктов по всему миру. Участники акции традиционно пронесут по улицам городов портреты своих родственников, участвовавших в войне, уточняет НСН.

По словам организаторов, в последние годы наблюдается колоссальный рост числа участников движения «Бессмертный полк». В 2018 году шествия прошли в 80 странах. В России в акции приняли участие почти 10,5 млн человек.

Ранее Песков рассказал о планах Путина на праздничные и выходные дни.