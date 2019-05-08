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Песков объяснил отсутствие поздравлений Зеленскому на сайте Кремля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга в среду, 8 мая, ответил на вопрос журналистов, почему на сайте Кремля не были опубликованы поздравления избранному украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

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«Избранный президент пока не вступил в должность», — объяснил он.

При этом Песков отметил, что ранее глава государства Владимир Путин не поздравлял и действующего президента Украины Петра Порошенко.

«При этом он (Путин. — Ред.) говорил, что отношения между руководством стран не должны проецироваться на отношения между народами», — сказал представитель Кремля. Он также напомнил журналистам, что президент России ранее 8 мая поздравил народ Украины и ветеранов страны с Днем Победы.

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. Зеленский одержал победу, набрав 73,22% голосов избирателей, Порошенко получил только 24,45%.

Срок полномочий Порошенко как главы государства истекает в мае, в течение 30 дней после окончательного объявления результатов выборов президента Украины. ЦИК огласила результаты 30 апреля.

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