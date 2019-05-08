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Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина, а также глав других стран с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в среду, 8 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

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«Убежден, что свято хранимая память о Великой Отечественной войне будет и впредь укреплять единство белорусов и россиян, содействовать развитию стратегического партнерства двух дружественных государств и поддержанию стабильности в Европе», — говорится в поздравительном послании Путину.

Кроме того, Лукашенко направил письма президентам Азербайджана Ильхаму Алиеву, Грузии — Саломе Зурабишвили, Армении — Армену Саркисяну, первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и действующему главе этого государства Касым-Жомарту Токаеву, лидерам Киргизии Сооронбаю Жээнбекову, Таджикистана — Эмомали Рахмону, Молдавии — Игорю Додону, Узбекистана — Шавкату Мирзиееву, Туркмении — Гурбангулы Бердымухамедову, президенту Украины Петру Порошенко и новоизбранному главе этого государства Владимиру Зеленскому.

Также послания от белорусского лидера получили председатель правительства России Дмитрий Медведев, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В честь 74-й годовщины Победы департамент культуры города Москвы подготовил масштабную праздничную программу, которая охватит центральные и окружные площадки города.

Жителей и гостей столицы ждут выступления российских коллективов, концерты известных солистов, уникальные фотовыставки и многое другое.

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