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Более миллиона украинцев примут участие в акции «Бессмертный полк»

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Фото: РИА Новости
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В памятной акции «Бессмертный полк» на 9 Мая собираются принять участие от 1 млн до 1,5 млн жителей Украины, сообщили «Известиям» в едином координационном центре «Бессмертный полк Украины».

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Памятное шествие состоится, в частности, в Харькове, Днепре, Николаеве, Одессе, Запорожье и многих других городах. Самая масштабная акция пройдет в Киеве под лозунгом «Никто не забыт! Ничто не забыто!». По традиции участники акции выйдут в День Победы на марш памяти с фотографией родственника — участника Великой Отечественной войны.

Как отмечают в Верховной раде, в этом году шествие в разных уголках страны будет носить более массовый характер, чем в прошлом, поскольку люди испытывают эмоциональный подъем. Кроме того, украинцы уверены, что провокаций со стороны националистов будет в разы меньше, добавили в парламенте.

По мнению организаторов, «Бессмертный полк» сможет объединить украинцев по обе стороны линии разграничения в Донбассе. И это то, чего больше всего опасается киевский режим, заверили в едином координационном центре.

В 2018 году в акции приняли участие более 1,2 млн человек. В этом году организаторы ожидают, что число участников превысит эту отметку.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 8 мая.

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