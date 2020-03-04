Зеленский предложил новую кандидатуру главы МИД Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить Дмитрия Кулебу министром иностранных дел страны. Об этом в среду, 4 марта, сообщается на сайте парламента.

«Проект постановления о назначении Кулебы Д.И. министром иностранных дел Украины», — говорится в документе.

Кулеба с 29 августа 2019 года является вице-премьером Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции.

Кроме того, глава государства предложил кандидатуру Андрея Тарана, который ранее возглавлял представительство Киева в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе, на должность министра обороны страны.

Ранее в этот же день Зеленский предложил Верховной раде кандидатуру Шмыгаля на пост главы правительства. В парламенте поддержали это предложение.

В этот же день Верховная рада Украины одобрила отставку Алексея Гончарука с должности премьер-министра страны. На внеочередном собрании парламента за проголосовали 353 народных депутата при необходимых 226.

Украинский парламент продолжит выполнять свои обязанности до начала работы нового кабмина, так как в соответствии с законодательством страны за отставкой премьер-министра следует отставка всего правительства.