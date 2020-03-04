Фракция «Слуга народа» назвала кандидата на пост генпрокурора Украины

Фракция «Слуга народа» пообещала поддержку депутату от партии Сергею Ионушасу в случае выдвижения его кандидатуры на пост генпрокурора Украины. Об этом в среду, 4 марта, заявил глава фракции Давид Арахамия.

«Замену будем искать вместе с офисом президента, но во фракции у нас единогласная позиция за Ионушаса была высказана вне очереди. Очень много людей поддерживают нашего коллегу. Я не знаю, будет ли он кандидатом, но если он им станет, у него точно будут голоса», — цитирует его «Интерфакс».

Накануне депутаты Верховной рады внесли на рассмотрение проект постановления о выражении недоверия генпрокурору Украины Руслану Рябошапке. Среди политиков, ставших инициаторами постановления, значатся члены фракции «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа — За жизнь».

2 марта заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что в правительстве Украины необходимы изменения. По его словам, на заседании парламента необходим «серьезный разговор» с руководством правоохранительных органов страны, в особенности с Рябошапкой.

В ноябре 2019 года на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом уволить Рябошапку. В документе говорилось, что за почти три месяца работы на посту генеральный прокурор «не продемонстрировал активности» в расследовании деятельности экс-президента страны Петра Порошенко. Это расследование было одним из предвыборных обещаний Зеленского.