Новым министром финансов Украины назначен бывший советник Порошенко
Верховная рада Украины утвердила новый состав правительства, министром финансов назначен Игорь Уманский, который ранее являлся советником бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом в среду, 4 марта, сообщает «РИА Новости».
Кандидатура Уманского была предложена новым премьер-министром Денисом Шмыгалем, который сменил в этой должности Алексея Гончарука.
Отставку Гончарука Верховная рада Украины одобрила ранее в этот же день на внеочередном заседании. Такое решение поддержали 353 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
После этого украинский парламент назначил новым главой правительства Дениса Шмыгаля, который до этого занимал должность вице-премьера и министра по вопросам развития общин и территорий. Его кандидатуру предложил Верховной раде президент страны Владимир Зеленский.
Игорь Уманский ранее занимал должность первого заместителя министра финансов, а в 2009–2010 годах исполнял обязанности министра. С октября 2016 года по март 2019 года он был внештатным советником Порошенко.