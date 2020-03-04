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Новым министром финансов Украины назначен бывший советник Порошенко

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Фото: РИА Новости/Григорий Василенко
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Верховная рада Украины утвердила новый состав правительства, министром финансов назначен Игорь Уманский, который ранее являлся советником бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом в среду, 4 марта, сообщает «РИА Новости».

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Кандидатура Уманского была предложена новым премьер-министром Денисом Шмыгалем, который сменил в этой должности Алексея Гончарука.

Отставку Гончарука Верховная рада Украины одобрила ранее в этот же день на внеочередном заседании. Такое решение поддержали 353 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

После этого украинский парламент назначил новым главой правительства Дениса Шмыгаля, который до этого занимал должность вице-премьера и министра по вопросам развития общин и территорий. Его кандидатуру предложил Верховной раде президент страны Владимир Зеленский.

Игорь Уманский ранее занимал должность первого заместителя министра финансов, а в 2009–2010 годах исполнял обязанности министра. С октября 2016 года по март 2019 года он был внештатным советником Порошенко.

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