МВД Украины сообщило о ликвидации сети интернет-торговли наркотиками

Национальная полиция Киева прекратила деятельность крупнейшей на Украине сети интернет-торговли наркотиками. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

«Нацполиция Киева разоблачила крупнейшую на Украине сеть интернет-торговли наркотиками и лабораторию, где ежемесячно производилось до 100 кг психотропных веществ. Задержаны девять участников организованной преступной группы», — написал он в Twitter.

Как отметил глава министерства, у правонарушителей было изъято около 300 кг наркотических веществ, а также более 2 т прекурсоров стоимостью 110 млн гривен (около $4,5 млн).

13 февраля сообщалось, что во всех территориальных органах МВД России созданы подразделения по борьбе с распространением наркотиков в интернете. В декабре был разработан законопроект, который предусматривает до двух лет лишения свободы за пропаганду наркотиков в Сети и культивирование наркосодержащих растений.

Число умерших от употребления наркотиков в России составляет примерно 4,4 тыс. в год. Этот показатель также снижается, хотя пока и незначительно.