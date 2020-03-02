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МВД Украины сообщило о ликвидации сети интернет-торговли наркотиками

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Фото: TASS/Zuma/Ukrinform/Hennadii Minchenko
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Национальная полиция Киева прекратила деятельность крупнейшей на Украине сети интернет-торговли наркотиками. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

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«Нацполиция Киева разоблачила крупнейшую на Украине сеть интернет-торговли наркотиками и лабораторию, где ежемесячно производилось до 100 кг психотропных веществ. Задержаны девять участников организованной преступной группы», — написал он в Twitter.

Как отметил глава министерства, у правонарушителей было изъято около 300 кг наркотических веществ, а также более 2 т прекурсоров стоимостью 110 млн гривен (около $4,5 млн).

13 февраля сообщалось, что во всех территориальных органах МВД России созданы подразделения по борьбе с распространением наркотиков в интернете. В декабре был разработан законопроект, который предусматривает до двух лет лишения свободы за пропаганду наркотиков в Сети и культивирование наркосодержащих растений.

Число умерших от употребления наркотиков в России составляет примерно 4,4 тыс. в год. Этот показатель также снижается, хотя пока и незначительно.

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