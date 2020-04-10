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В Подмосковье задержали трех украинцев за создание нарколаборатории

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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В Московской области правоохранители задержали трех граждан Украины по подозрению в незаконном производстве психотропных веществ. Об этом сообщается на сайте МВД России в пятницу, 10 апреля.

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В арендованном доме в Серпуховском районе злоумышленники создали лабораторию по производству мефедрона. При обыске оперативники обнаружили различные емкости с прекурсорами, канистры с соляной кислотой, электронные весы и пластиковые контейнеры с жидкостью.

Предполагается, что двое подозреваемых отвечали за химическое производство, а третий развозил запрещенные вещества по адресам заказчиков.

«Химическое исследование подтвердило, что сотрудниками правоохранительных органов изъято психотропное вещество мефедрон общей массой около 9,5 кг, что составляет примерно 28 тыс. разовых доз», — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

Мужчины арестованы.

Накануне в Якутии ликвидировали канал сбыта наркотиков. 21-летний подозреваемый прибыл в Якутск специально, чтобы распространять запрещенные вещества. Он лично их расфасовал и приготовил тайники. Ему помогала сожительница.

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