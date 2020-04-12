Строят планы: как наркоторговцы Латинской Америки переживают COVID-19

В разгар эпидемии коронавируса в Латинской Америке гуманитарную помощь бедным слоям населения Мексики начал предоставлять картель Гольфо. В Бразилии преступные группировки пошли дальше и вместо властей объявили комендантский час в фавелах в связи с распространением вируса. Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что в отличие от легальной экономики наркоторговля не переживает острого кризиса, а переносит свою деятельность в цифровое поле. И пока государство сконцентрировано на борьбе с COVID-19, битвы за контроль над незаконным рынком приводят к множествам убийств, а цены на запретный товар взлетают. Как регион с повышенным уровнем преступности переживает пандемию, разбирались «Известия».

На грани добра

Участники наркокартеля Мексиканского залива (Гольфо) предоставили жителям Сьюдад-Виктория в штате Тамаулипас 120 ящиков с продовольствием. И хотя в период эпидемии активизировалась работа государственной организации социальной помощи DIF, коробки с кофе, крупами и хлопьями для завтрака в бедный городок прислал именно «Сеньор 46 Вакеро». Как отмечают в местной прессе, это типичное поведение для данной группировки. Нечто похожее происходило в 2013 году, когда картель Гольфо раздавал продукты и лекарства жителям Тамаулипаса, многие из которых остались без крова после урагана «Ингрид».

— Такие акции популярны, потому что, например, в регионах Мексики государственной поддержки недостаточно, — пояснил «Известиям» президент Центра исследований в области стратегии и государственной политики (Аргентина) Норберто Эммерих.

Он отметил, что правительство предоставляет прямые выплаты, но не поддерживает экономическую активность населения с помощью снижения налогов, льготных кредитов и продления сроков погашения различных платежей.

Но несмотря на акции солидарности «добродетелей» из преступных картелей, нельзя отрицать угрозу, которую по-прежнему представляет развитая сеть наркоторговли в Латинской Америке. К тому же, подпольные торговцы, проявляя заботу о населении, явно руководствуются не только гуманитарными соображениями. Коронавирус, спровоцировавший закрытие границ, не стал помехой для преступников, а лишь еще больше развязал им руки. Пока государство пытается экстренно реанимировать систему здравоохранения, картели борются за свой бизнес.

— Битвы за контроль над территорией, сопровождающиеся убийствами и насилием, за это время лишь выросли, — отметил Норберто Эммерих. — Причина тому — изменения в расстановках сил преступных групп.

Он напомнил, что недавно в городе Мадера штата Чиуауа произошло столкновение между самым крупным мексиканским картелем Синалоа и картелем Хуареса «Ла Линеа». Итог перестрелки — 19 погибших. Только после этих событий в провинцию прислали силы Национальной гвардии, чтобы хоть как-то защитить мирное население.

— Повестка дня в области безопасности исчезла из поля зрения правительства в настоящее время, — отметил эксперт.

По его мнению, в какой-то степени правительство само провоцирует «войну» в таких районах.

Проблема проявления «социальной ответственности» со стороны наркокартелей характерна не только для Мексики. Как пояснил Норберто Эммерих, солидарность в столь сложное время проявляют и представители незаконного бизнеса, например, в Бразилии. В аргентинском Буэнос-Айресе наркокартели также оплачивают социальные и медицинские расходы и даже осуществляют экстренные переводы.

Наркоторговля на удаленке

Генеральная прокуратура Колумбии тем временем проводит процедуры изъятия имущества своего посла в Уругвае. Около года назад на его ферме рассекретили лаборатории по производству кокаина и обнаружили 9 кг вещества. Это латиноамериканское государство печально известно огромным количеством наркоплантаций, на которых зачастую из-за нищеты вынуждены работать простые жители. Правительство уже долгое время пытается активно бороться с выращиванием запретных культур, но коронавирус нарушил планы властей. В период эпидемии превратить поля коки в плантации для выращивания какао стало тяжелее, а наркоторговцы, напротив, активизировали попытки защитить свой «бизнес».

— Пандемия смогла надломить уличную торговлю наркотиками, но цифровые рынки по-прежнему активны, — заявил «Известиям» глава отделения по исследованиям нелегальной экономики колумбийского Центра изучения вопросов безопасности и наркооборота CESED Давид Рестрепо.

На улицы перестали выходить не только запуганные новостями о страшном вирусе местные жители, но и наркоторговцы, ведь всюду полиция контролирует режим самоизоляции. К тому, как отмечают специалисты CESED в коллективной статье, преступники боятся заразиться и предпочитают оставаться дома. Из-за закрытия границ им не удается перевозить запретное вещество даже в косточках авокадо, изобретательность приходится проявлять в цифровом пространстве.

Как отметил Давид Рестрепо, участники организованной преступности в Латинской Америке по-прежнему могут совершать транзакции в DarkNet, в переписки они договариваются о сделках. Кроме того, нелегальная экономика не переживает сейчас острый кризис, поскольку эти рынки финансируются в большей степени за счет взяток, на передачу которых вирус не действует.

— Согласно актуальным данным, цены на запрещенные вещества, как на местном, так и на международном уровне сейчас выросли, это указывает на то, что спрос по-прежнему высок, а производство ему подчиняется, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» эксперт.

Несмотря на многолетнюю международную кампанию по борьбе с наркоторговлей, преступные группы в Колумбии по-прежнему активны. За 20 лет они стали осторожнее и более закрыты. Но лишить их поля для деятельности так и не удалось.

«Тоже люди»

В Бразилии по сей день контроль над трущобами на склонах гор, фавелами, находится в руках у преступных группировок. Даже комендантский час там вводит «Красная команда», а не правительство. Согласно местной прессе, ее представители разъезжают по улицам на автомобилях и по громкоговорителю объявляют новый порядок для местных. В трущобах пришлось свернуть и столь популярные в последние годы «туристические туры по бедности». Раздавать мыло и оставлять таблички с призывом соблюдать гигиену стали тоже наркобароны.

9 апреля министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта призвал чиновников быть реалистами и не забывать, с кем нужно договариваться о мерах по сдерживанию коронавируса в данных регионах.

— На этих территориях государства часто нет, а всем заправляют наркоторговцы… там тоже люди и им нужна помощь, — цитирует главу Минздрава BBC.

При этом, президент Бразилии Жаир Болсонару по-прежнему отрицает масштаб угрозы коронавируса, несмотря на то, что не так давно весь мир озадачила новость о его возможном заражении. К счастью, его тест оказался отрицательным. И теперь он продолжает критиковать требования главы Минздрава, в том числе о соблюдении социальной дистанции. Тем временем к 10 апреля число больных в стране достигло почти 18 тыс., погиб 941 человек.

Как отмечают местные СМИ, наркоторговцы часто изображают из себя Робин Гудов, которые отнимают богатство у богатых и отдают бедным. Финансово неустойчивое население стран Латинской Америки не чувствует поддержку государства, потому вынуждено принимать коробки с продовольствием от преступников и работать на плантациях, чтобы элементарно выжить. И даже коронавирус не смог остановить преступную деятельность, наркоторговцы становятся изобретательнее, а борьба властей с ними еще сильнее затрудняется.