Опасное хозяйство: как Колумбия борется с наркоплантациями
К 2023 году Колумбия планирует сократить производство кокаина на 50%. Об этом «Известиям» сообщили в совете президента этой страны по стабилизации и консолидации. Для борьбы с наркоторговлей в правительстве приняли национальный проект по замене незаконно производящихся сельскохозяйственных культур. Теперь, например, на некогда «вредных» плантациях в департаменте Вичада выращивают какао. Однако, согласно данным Белого дома, опубликованным 5 марта, в 2019-м количество колумбийской земли, засаженной кокой, увеличилось на 2%. Вашингтон требует от Боготы более активных действий. Как отмечают опрошенные «Известиями» эксперты, США десятилетиями используют наркополитику как механизм вмешательства во внутренние дела государства, а Колумбии пора вести «эту войну» самостоятельно.
Колумбийский треугольник
251 семья из департамента Вичада смогла покончить с преступным бизнесом. В самую мрачную эпоху незаконного оборота наркотиков в Колумбии этот регион окрестили как «треугольник коки». Простые фермеры были обречены сотрудничать с наркоторговцами и выращивать для них сырье для изготовления наркотика. В 2008 году интегрированная система мониторинга незаконных культур (SIMCI) сообщила о 9 тыс. «опасных» гектаров в этом департаменте.
Но после того как жители Вичады стали участниками комплексной национальной программы по замене незаконно используемых сельскохозяйственных культур (PNIS), средством для их выживания стало какао. Сегодня фермеры выпускают ремесленный шоколад под маркой «какао-треугольник», как символ победы над прошлым.
Сотрудник фермы сушит какао-бобы
— Участники программы делают шаг к законности, на сегодняшний день в Колумбии добровольно заменили почти 42 тыс. га плантаций коки, — заявил «Известиям» пресс-секретарь совета президента Колумбии по стабилизации и консолидации Франциско Туланде.
Еще в 2016 году правительство Колумбии подписало мирный договор с повстанцами FARC (Революционные вооруженные силы Колумбии), которые занимались наркоторговлей, в том числе контролем над плантациями. По плану мирного договора повстанцы должны были сложить оружие и превратиться в политическую партию, а мирное население освободиться от страха перед ними. Однако эксперты скептически отнеслись к этой идее, и их опасения оправдались.
Теперь за контроль над территорией выращивания коки сражаются другие повстанческие группировки и военизированные формирования. Милитаризация территорий приводит к тому, что даже программы реабилитации не помогают справляться фермерам. Например, жителям колумбийского горного региона Кататумбо. В 2020 году он по-прежнему усеян плантациями коки, а у местных жителей нет выбора.
Президент Иван Дуке направил сюда 5 тыс. военнослужащих для поддержки уже дислоцированных там 12 тыс. Партизаны продолжают вступать в бой с солдатами, разбившими лагерь на вершине горы. Когда начинается стрельба, фермеры вынуждены бежать. Кататумбовцы жалуются, что государство недостаточно их поддерживает и не оставляет реальной альтернативы выращиванию коки. Те, кто попытался продавать какао, кофе и бананы, не смогли покрыть издержки производства.
Браслет из бисера с Че Геварой на руке бойца FARC в горах Колумбии
По данным Белого дома от 5 марта, площадь плантаций для выращивания коки в Колумбии в 2019 году увеличилась на 2% и составила 212 тыс. га. И пока латиноамериканское правительство «перевоспитывает» фермеров на старых полях, преступники занимаются посадкой новых.
Друзья по ненастью
Еще при Ричарде Никсоне в политике США появился термин «война с наркотиками». Америка неоднократно оказывала финансовую поддержку Колумбии, как крупнейшему производителю кокаина в мире, большая часть которого экспортируется в США.
Одним из главных способов борьбы с плантациями считалось распыление химических веществ (гербицидов) с воздуха. Уже после первых практик фермеры стали жаловаться на кожные заболевания и негативные последствия для выращивания обычных культур. Отменить эти меру колумбийское правительство решило только после того, как в 2015 году ВОЗ признала гербициды возможным канцерогеном для человека.
За год паузы производство коки в Колумбии выросло на 18%. Выступая на слушаниях комитета сената по иностранным делам в 2017 году, занимавший тогда пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что вернуть практику опрыскивания необходимо.
— Лучшее, что США могли бы сделать, — это прекратить вмешательство и позволить странам решить проблему наркотиков самостоятельно, — заявил «Известиям» глава отделения по исследованиям нелегальной экономики Центра исследования вопросов безопасности и наркооборота Андского университета Колумбии CESED Давид Рестрепо.
Колумбийский крестьянин разбрасывает листья коки для просушки
Тем не менее в 2018 году между странами вновь было заключено соглашение по совестной борьбе. На 2019–2020 годы конгресс США утвердил $418 млн для помощи в продолжении этой «войны». Однако, узнав удручающую статистику в начале 2020 года, президент США Дональд Трамп поставил ультиматум уже правительству Ивана Дуке. Либо они возвращают борьбу с плантациями с воздуха, либо Колумбия выпадает из числа союзников.
— США всегда были проблемой наркополитики, потому как они десятилетиями использовали ее как механизм вмешательства во внутренние дела других государств, — отметил Давид Рестрепо.
Эксперт также подчеркнул, наивно полагать, что с помощью проекта по уничтожению или «переквалификации» плантаций в Колумбии исчезнет главная проблема десятилетий. По его мнению, в долгосрочной перспективе это неэффективно, ведь выращивание коки — это лишь 1% производственно-сбытовой цепи. Фермеры не имеют отношения к наркоторговле, и правительство фокусирует внимание на тех, кто в наименьшей степени связан с настоящей преступностью на международном уровне.
Культура непотребления
Сам глава колумбийского государства смотрит на проблему глобально. Летом 2019 года в интервью газете Guardian Иван Дуке заявил, что основная проблема заключается в «принятии кокаина обществом». В колумбийском правительстве отметили, что в 2018 году спрос увеличился более чем на 20%. Согласно американскому национальному исследованию употребления наркотиков и здоровья, если в 2011 году только в США 1,4 млн людей принимали наркотик, в 2018-м их число возросло до 2 млн.
— Пока одни люди продолжают принимать кокаин, сложно остановить других от выращивания коки, — отметил в беседе с «Известиями» пресс-секретарь совета при президенте по стабилизации и консолидации Франциско Туланде.
Полицейский рейд на плантацию коки на границе с Эквадором
Тем временем правительство Колумбии принимает новые меры. 12 марта национальный совет по наркотикам одобрил комплексную стратегию борьбы под названием «Будущий путь». В совете при президенте Колумбии сообщили, что эта программа сфокусирована на проблеме потребления, отмывания денег, поставок наркотиков, нелегальной экономике и организованной преступности.
— Этот план имеет дополнительный комплексный характер, потому как направлен еще и на преобразование сельских территории и их переход в зону легитимной экономики, — заверил «Известия» Франциско Туланде.
Теперь главной целью правительства будет создание специальных программ развития с территориальным подходом. Существует 16 субрегионов и 170 муниципалитетов Колумбии, которые наиболее сильно пострадали от насилия и нищеты. Предполагается, что через 15 лет жизнь более 6 млн колумбийцев, населяющих эти территории, изменится. Правительство также планирует, что к 2023 году производство кокаина сократится на 50%. Но надо понимать, что борьба с незаконным оборотом наркотиков — это задача не одной страны.