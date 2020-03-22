Опасное хозяйство: как Колумбия борется с наркоплантациями

К 2023 году Колумбия планирует сократить производство кокаина на 50%. Об этом «Известиям» сообщили в совете президента этой страны по стабилизации и консолидации . Для борьбы с наркоторговлей в правительстве приняли национальный проект по замене незаконно производящихся сельскохозяйственных культур. Теперь, например, на некогда «вредных» плантациях в департаменте Вичада выращивают какао . Однако, согласно данным Белого дома, опубликованным 5 марта, в 2019-м количество колумбийской земли, засаженной кокой, увеличилось на 2%. Вашингтон требует от Боготы более активных действий. Как отмечают опрошенные «Известиями» эксперты, США десятилетиями используют наркополитику как механизм вмешательства во внутренние дела государства, а Колумбии пора вести «эту войну» самостоятельно.

Колумбийский треугольник

251 семья из департамента Вичада смогла покончить с преступным бизнесом. В самую мрачную эпоху незаконного оборота наркотиков в Колумбии этот регион окрестили как «треугольник коки» . Простые фермеры были обречены сотрудничать с наркоторговцами и выращивать для них сырье для изготовления наркотика. В 2008 году интегрированная система мониторинга незаконных культур (SIMCI) сообщила о 9 тыс. «опасных» гектаров в этом департаменте.

Но после того как жители Вичады стали участниками комплексной национальной программы по замене незаконно используемых сельскохозяйственных культур (PNIS), средством для их выживания стало какао . Сегодня фермеры выпускают ремесленный шоколад под маркой «какао-треугольник», как символ победы над прошлым.

Кока-3 Сотрудник фермы сушит какао-бобы Фото: Global Look Press/Florian Kopp

— Участники программы делают шаг к законности, на сегодняшний день в Колумбии добровольно заменили почти 42 тыс. га плантаций коки, — заявил «Известиям» пресс-секретарь совета президента Колумбии по стабилизации и консолидации Франциско Туланде.

Еще в 2016 году правительство Колумбии подписало мирный договор с повстанцами FARC (Революционные вооруженные силы Колумбии), которые занимались наркоторговлей, в том числе контролем над плантациями. По плану мирного договора повстанцы должны были сложить оружие и превратиться в политическую партию, а мирное население освободиться от страха перед ними. Однако эксперты скептически отнеслись к этой идее, и их опасения оправдались.

Теперь за контроль над территорией выращивания коки сражаются другие повстанческие группировки и военизированные формирования. Милитаризация территорий приводит к тому, что даже программы реабилитации не помогают справляться фермерам. Например, жителям колумбийского горного региона Кататумбо. В 2020 году он по-прежнему усеян плантациями коки, а у местных жителей нет выбора.

Президент Иван Дуке направил сюда 5 тыс. военнослужащих для поддержки уже дислоцированных там 12 тыс. Партизаны продолжают вступать в бой с солдатами, разбившими лагерь на вершине горы. Когда начинается стрельба, фермеры вынуждены бежать. Кататумбовцы жалуются, что государство недостаточно их поддерживает и не оставляет реальной альтернативы выращиванию коки. Те, кто попытался продавать какао, кофе и бананы, не смогли покрыть издержки производства.

Кока Браслет из бисера с Че Геварой на руке бойца FARC в горах Колумбии Фото: Global Look Press/Zuma/Carlos Martinez

По данным Белого дома от 5 марта, площадь плантаций для выращивания коки в Колумбии в 2019 году увеличилась на 2% и составила 212 тыс. га. И пока латиноамериканское правительство «перевоспитывает» фермеров на старых полях, преступники занимаются посадкой новых.

Друзья по ненастью

Еще при Ричарде Никсоне в политике США появился термин «война с наркотиками». Америка неоднократно оказывала финансовую поддержку Колумбии, как крупнейшему производителю кокаина в мире, большая часть которого экспортируется в США.

Одним из главных способов борьбы с плантациями считалось распыление химических веществ (гербицидов) с воздуха. Уже после первых практик фермеры стали жаловаться на кожные заболевания и негативные последствия для выращивания обычных культур. Отменить эти меру колумбийское правительство решило только после того, как в 2015 году ВОЗ признала гербициды возможным канцерогеном для человека.

За год паузы производство коки в Колумбии выросло на 18% . Выступая на слушаниях комитета сената по иностранным делам в 2017 году, занимавший тогда пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что вернуть практику опрыскивания необходимо.

— Лучшее, что США могли бы сделать, — это прекратить вмешательство и позволить странам решить проблему наркотиков самостоятельно, — заявил «Известиям» глава отделения по исследованиям нелегальной экономики Центра исследования вопросов безопасности и наркооборота Андского университета Колумбии CESED Давид Рестрепо.

Кока-1 Колумбийский крестьянин разбрасывает листья коки для просушки Фото: Global Look Press/DPA/Marcelo Perez del Carpio

Тем не менее в 2018 году между странами вновь было заключено соглашение по совестной борьбе. На 2019–2020 годы конгресс США утвердил $418 млн для помощи в продолжении этой «войны». Однако, узнав удручающую статистику в начале 2020 года, президент США Дональд Трамп поставил ультиматум уже правительству Ивана Дуке. Либо они возвращают борьбу с плантациями с воздуха, либо Колумбия выпадает из числа союзников.

— США всегда были проблемой наркополитики, потому как они десятилетиями использовали ее как механизм вмешательства во внутренние дела других государств, — отметил Давид Рестрепо.

Эксперт также подчеркнул, наивно полагать, что с помощью проекта по уничтожению или «переквалификации» плантаций в Колумбии исчезнет главная проблема десятилетий. По его мнению, в долгосрочной перспективе это неэффективно, ведь выращивание коки — это лишь 1% производственно-сбытовой цепи. Фермеры не имеют отношения к наркоторговле, и правительство фокусирует внимание на тех, кто в наименьшей степени связан с настоящей преступностью на международном уровне.

Культура непотребления

Сам глава колумбийского государства смотрит на проблему глобально. Летом 2019 года в интервью газете Guardian Иван Дуке заявил, что основная проблема заключается в «принятии кокаина обществом» . В колумбийском правительстве отметили, что в 2018 году спрос увеличился более чем на 20%. Согласно американскому национальному исследованию употребления наркотиков и здоровья, если в 2011 году только в США 1,4 млн людей принимали наркотик, в 2018-м их число возросло до 2 млн.

— Пока одни люди продолжают принимать кокаин, сложно остановить других от выращивания коки, — отметил в беседе с «Известиями» пресс-секретарь совета при президенте по стабилизации и консолидации Франциско Туланде.

Кока-2 Полицейский рейд на плантацию коки на границе с Эквадором Фото: REUTERS/Luisa Gonzalez

Тем временем правительство Колумбии принимает новые меры. 12 марта национальный совет по наркотикам одобрил комплексную стратегию борьбы под названием «Будущий путь». В совете при президенте Колумбии сообщили, что эта программа сфокусирована на проблеме потребления, отмывания денег, поставок наркотиков, нелегальной экономике и организованной преступности.

— Этот план имеет дополнительный комплексный характер, потому как направлен еще и на преобразование сельских территории и их переход в зону легитимной экономики, — заверил «Известия» Франциско Туланде.

Теперь главной целью правительства будет создание специальных программ развития с территориальным подходом. Существует 16 субрегионов и 170 муниципалитетов Колумбии, которые наиболее сильно пострадали от насилия и нищеты. Предполагается, что через 15 лет жизнь более 6 млн колумбийцев, населяющих эти территории, изменится. Правительство также планирует, что к 2023 году производство кокаина сократится на 50%. Но надо понимать, что борьба с незаконным оборотом наркотиков — это задача не одной страны.