Кокаин до востребования

Спецслужбы России и Аргентины провели совместную спецоперацию, в результате которой предотвратили отправку в Москву почти 400 кг кокаина. По ее итогам уже было арестовано пять человек, включая экс-сотрудника российского посольства и сотрудника управления полиции Буэнос-Айреса. Вскоре выяснилось, что арестам предшествовало длительное расследование, поводом для которого послужил звонок аргентинским правоохранителям от российского посла. Портал iz.ru разбирался в этой запутанной истории.

Обмен наркотиков на муку

В декабре 2016 года в министерство Аргентины обратились сотрудники российского посольства — звонок был сделан по инициативе посла РФ в стране Виктора Коронелли. Они рассказали, что в одном из складских помещений в здании школы, расположенной на территории посольства, было обнаружено несколько чемоданов с кокаином. С согласия Виктора Коронелли, в посольство прибыли сотрудники аргентинских правоохранительных органов.

koks1 Посол России в Аргентине Виктор Коронелли Фото: РИА Новости/Антон Великжанин

Выяснилось, что речь идет о 12 чемоданах, общий вес наркотического «багажа» в которых составлял 389 кг. Как заявила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, на черном рынке его примерная стоимость составила бы около $50 млн. Сотрудники посольства рассказали, что чемоданы принес один из их коллег, который к этому моменту уже вернулся в Москву. По их словам, это был бывший бухгалтер посольства Али Абьянов.

Аргентинские силовики, действуя совместно с российскими коллегами, ночью, до прихода школьного персонала, заменили наркотик на муку, снабдив чемоданы датчиками GPS, чтобы отследить их передвижение и выйти на остальных участников аферы.

Как подчеркнул источник портала iz.ru в российских правоохранительных органах, инициатором международной спецоперации с самого начала выступила российская сторона (со стороны России в операции участвовали сыщики центрального аппарата ГУНК). Собеседник портала также отметил высокий уровень взаимодействия между службами по борьбе с наркотиками двух стран.

По его словам, главной целью разработанной спецоперации стала контролируемая поставка груза из Аргентины в Россию, осуществляемая под наблюдением силовиков. Параллельно оперативники прослушивали потенциальных подозреваемых и следили за их перемещениями и встречами.

Полицейские под подозрением

Ждать, когда объявятся «владельцы», силовикам пришлось около года. К этому моменту удалось выяснить, что груз планировали отправить в Москву и «некоторые страны Европы» (точной информации до сих пор нет) через дипломатическую почту. Вероятнее всего, его отправка сорвалась из-за того, что сотруднику посольства, который должен был провезти его с собой, пришлось покинуть Аргентину раньше срока.

Чемоданы простояли в школе вплоть до конца 2017-го, когда хозяин, Али Абьянов, «вспомнил» об оставленном там грузе и обратился к бывшим коллегам с просьбой отправить оставленные им вещи в Москву курьерской службой.

koks2 Одна из сумок с грузом кокаина Фото: пресс-служба ФСБ

Как только чемоданы были переправлены в российскую столицу, в России и Аргентине последовала серия арестов, о которых в феврале 2018-го рассказала глава аргентинского министерства безопасности Патрисия Буллрич. Практически одновременно информация об этом появилась в одном из аргентинских изданий, в Associated Press, а также в аккаунте Twitter самой Буллрич.

Всего было задержано пять человек. Помимо экс-сотрудника российского посольства Али Абьянова (контракт с которым, как подчеркнули в МИД РФ, уже истек), в СМИ также упоминались фамилии сотрудника управления полиции Буэнос-Айреса Ивана Близнюка, знакомого с Абьяновым, и сотрудника аэропорта (вероятнее всего, знакомого Близнюка) Александра Чикало.

В понедельник, 16 февраля, стало известно, что Мосгорсуд продлил арест трем фигурантам, проходящим по делу об «аргентинской контрабанде». Али Абьянов, а также Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, которым предъявили обвинение в покушении на незаконный оборот и контрабанду наркотиков, останутся под стражей до апреля. В суде уточнили, что все они были арестованы 13 декабря.

Неслучившийся скандал

На следующий день после заявления Патрисии Буллрич, 23 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова провела брифинг для журналистов. На нем она, как пишет ТАСС, отметила, что успех операции «был обеспечен именно эффективными действиями российского посла и дипломатического персонала», и особенно подчеркнула эффективность взаимодействия между российскими и аргентинскими правоохранительными органами.

В то же время, Мария Захарова опровергла информацию о том, что злоумышленники планировали отправить груз диппочтой. Эту информацию также подтвердил порталу iz.ru источник в МИД, пожелавший остаться неизвестным.

— Все разговоры о том, что наркотики якобы переправляли дипломатической почтой, полная ерунда: люди просто не представляют себе, что такое диппочта и как она отсылается. Как правило, это вализа (специальная сумка), которую перевозит дипкурьер. Ей обычно переправляют документы особой важности, за движением которых пристально следят и в посольстве, и в центральном аппарате. Перевезти при помощи дипломатических вализ сотни килограммов груза абсолютно нереально, — отметил он в разговоре с корреспондентом портала iz.ru.

koks3 Сумки с наркотиками злоумышленники хотели выдать за личный багаж дипломатов Фото: пресс-служба ФСБ

Другое дело, по словам сотрудника внешнеполитического ведомства, если бы речь шла о личном багаже дипломатов: он действительно освобожден от таможенного досмотра, что гипотетически могло сыграть на руку злоумышленникам. Впрочем, поскольку Абьянов не являлся дипломатом, воспользоваться этой опцией он бы не смог.

— С другой стороны, бухгалтер в посольстве — человек с контактами, относительно влиятельный (хотя и не настолько, как, например, завхоз). То есть он вполне мог рассчитывать на то, что удастся уговорить кого-нибудь из младших дипломатов отправить со своим багажом в Москву чемодан с «посылкой для родни» в обмен на какую-либо услугу. По счастью, этого не произошло, — добавил сотрудник МИД РФ.

Он также рассказал, что в последние десятилетия скандалы, связанные с перевозкой дипработниками наркотических веществ, перестали считаться в мире чем-то экстраординарным. В том числе, на перевозке крупных партий наркотиков уже ловили представителей африканских и азиатских стран, а в 1970-е наркотики из Южной Азии в Европу нередко переправляли в мебели, предназначавшейся для пакистанских дипломатов. Однако в данном случае, по его словам, речи о скандале и не шло благодаря тому, что сотрудники дипмиссии сами обратились в правоохранительные органы Аргентины, обнаружив на территории посольства подозрительные сумки.

Сеньор К.

Спустя несколько дней после того, как о спецоперации стало известно, 25 февраля, британское издание The Telegraph предположило, что для завершения спецоперации и отправки груза с «наркотиками» в Москву мог быть использован борт секретаря Совбеза Николая Патрушева.

В начале декабря 2017-го секретарь Совета безопасности действительно был в Аргентине с официальным визитом и, в том числе, встретился с президентом страны Маурисио Макри. Как утверждают журналисты, Николай Патрушев также принял участие в завершении секретной спецоперации — именно его самолетом в Москву 9 декабря были доставлены чемоданы Али Абьянова. Впрочем, в Совбезе эту информацию вскоре опровергли.

koks4 Один из фигурантов скрылся, узнав о задержании предполагаемых сообщников Фото: twitter.com/МИД России

«Это чьи-то фантазии и фейк. Данный самолет не используется для перевозки дипломатической почты и дипломатических грузов», — цитирует Интерфакс слова собственного источника в аппарате Совета безопасности РФ.

Источник портала iz.ru в правоохранительных органах не уточнил, когда и каким именно бортом переправлялся груз, однако по его словам, различные версии, бросающие тень на российскую сторону, возникли из-за несогласованности освещения промежуточных итогов международной операции. Он также назвал преждевременным появление информации о спецоперации в западных СМИ. По его словам, это сыграло на руку одному из фигурантов, который скрылся, узнав о задержании предполагаемых сообщников.

Ранее сообщалось, что бизнесмен, которого подозревают в организации преступной группировки, находится в розыске и может скрываться на территории Германии. Аргентинские спецслужбы называют его «Сеньор К.». Впрочем, в понедельник, 26 февраля, после слушаний в Мосгорсуде стало известно, что следствие продолжит поиски и других фигурантов дела, оставшихся на свободе — то есть не исключено, что «Сеньор К.» действовал не в одиночку.