Следствие продолжит поиск организаторов контрабанды кокаина из Аргентины

Следствие продолжит поиск других участников преступной группировки, пытавшейся организовать поставку крупной партии кокаина из Аргентины в Россию, трое фигурантов дела остаются под стражей, сообщает Мосгорсуд.

«Преступление совершено в составе организованной группы, не все участники которой, по версии следствия, установлены», — приводит «РИА Новости» сообщение суда, который продлил срок следствия по делу до 15 апреля.

Напомним, 26 февраля Тверской суд Москвы арестовал трех человек по делу о контрабанде наркотиков из Аргентины в Россию. Решение было вынесено еще 13 декабря 2017 года. Один из подозреваемых, Владимир Калмыков, сотрудничает со следствием и дает правдивые показания.

Ранее стало известно о совместной российско-аргентинской спецоперации по предотвращению контрабанды крупной партии кокаина из Аргентины в РФ. Операция началась в декабре 2016 года после обнаружения в российском посольстве нескольких чемоданов с кокаином. Наркотики были заменены на муку, а в чемоданы прмещены GPS-трекеры. Кроме того, спецслужбы начали прослушивать телефонные разговоры людей, причастных к наркотрафику.