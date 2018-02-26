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Рябков рассказал о вбросах на тему наркотиков в посольстве России в Аргентине

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Информация о том, что на территории российского посольства в Аргентине были обнаружены наркотики, преследует цель бросить тень на работу российской дипмиссии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

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По его словам, руководство посольства России в Аргентине раскрыло схему «контролируемой поставки» муляжей груза с наркотиками.

Как стало известно, к этому причастен один из сотрудников технического персонала. Он оставил «груз» в одном из зданий посольства.

Ранее портал iz.ru сообщал, что, по данным британского издания Telegraph, чемоданы с мукой, которой сотрудники спецслужб Аргентины и России заменили обнаруженный в российском посольстве кокаин, могли быть доставлены в Москву в рамках спецоперации самолетом секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.

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