Захарова удивлена освещением расследования поставок кокаина из Аргентины
МИД РФ удивлен освещением расследования поставок кокаина из Аргентины, которое якобы «бросает тень» на диппредставительство. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 23 февраля.
Накануне спецслужбы России и Аргентины предотвратили отправку в Москву 389 кг кокаина, задержаны несколько человек, в том числе сотрудник аргентинской полиции и выходец из РФ. В результате совместных действий, проведенных, в том числе, в здании, принадлежащем посольству, при полном уважении его дипломатического статуса было установлено, что в сумках содержится наркотическое вещество.
«Удивлены, как эта тема освещается «экспертами», некоторые из них договорились до того, что данный случай «бросает тень» на наше диппредставительство», – замечает Захарова
Она добавила, что успех данной операции был обеспечен именно эффективными действиями российского посла и дипломатического персонала.
16 февраля аргентинские полицейские изъяли крупную партию марихуаны. Ее вес составлял около 10 т, а стоимость превышает $20 млнг.
Спецоперация проходила в провинции Мисьонес на северо-востоке Аргентины. Полицейские знали, что наркоторговцы собираются пополнить свои запасы, поскольку недавно приобрели грузовик в Сан-Луисе.