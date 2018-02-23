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Захарова удивлена освещением расследования поставок кокаина из Аргентины

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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МИД РФ удивлен освещением расследования поставок кокаина из Аргентины, которое якобы «бросает тень» на диппредставительство. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 23 февраля.

Накануне спецслужбы России и Аргентины предотвратили отправку в Москву 389 кг кокаина, задержаны несколько человек, в том числе сотрудник аргентинской полиции и выходец из РФ. В результате совместных действий, проведенных, в том числе, в здании, принадлежащем посольству, при полном уважении его дипломатического статуса было установлено, что в сумках содержится наркотическое вещество.

«Удивлены, как эта тема освещается «экспертами», некоторые из них договорились до того, что данный случай «бросает тень» на наше диппредставительство», – замечает Захарова

Она добавила, что успех данной операции был обеспечен именно эффективными действиями российского посла и дипломатического персонала.

16 февраля аргентинские полицейские изъяли крупную партию марихуаны. Ее вес составлял около 10 т, а стоимость превышает $20 млнг.

Спецоперация проходила в провинции Мисьонес на северо-востоке Аргентины. Полицейские знали, что наркоторговцы собираются пополнить свои запасы, поскольку недавно приобрели грузовик в Сан-Луисе.

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