Спецслужбы РФ и Аргентины пресекли переправку в Москву 389 кг кокаина

Спецслужбы России и Аргентины предотвратили отправку в Москву 389 кг кокаина, задержаны несколько человек, в том числе сотрудник аргентинской полиции и выходец из РФ.

Об этом сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

По словам министра, посольство России в декабре 2016 года уведомило министерство безопасности об обнаружении в одном из помещений нескольких чемоданов с кокаином, передает «РИА Новости».

В ходе совместной спецоперации спецслужбы двух стран заменили кокаин на муку, в чемоданы были помещены gps-трeкеры, полиция начала прослушивать телефонные разговоры лиц, причастных к попытке налаживания наркотрафика.

По данным полиции, наркотики предназначались для отправки в Россию дипломатической почтой.

Как сообщают аргентинские СМИ, наркотики находились в здании школы посольства. В прессе также упоминаются имена задержанных. Среди них Иван Близнюк, работавший в управлении полиции Буэнос-Айреса и неоднократно посещавший Россию, и Александр Чикало, работавший вместе с Близнюком.

Также СМИ утверждают, что к наркотрафику причастен бухгалтер Али Абыянов.

Как писал портал iz.ru, в июле 2017 года аргентинские полицейские конфисковали 1839 кг кокаина в провинции Сантьяго-дель-Эстеро. Ее стоимость на черном рынке оценивалась в $45 млн.