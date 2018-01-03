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Около 7 тонн кокаина обнаружили в грузе бананов в Бельгии

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Фото: Global Look Press/Chen Fei
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Около семи тонн кокаина было захвачено в порту Антверпена.

Как сообщают бельгийские СМИ, порошок предназначался для распространения в Нидерландах. Кокаин был спрятан в ящиках с бананами.  

Голландская полиция отмечает, что наркотик был найден во время работы бельгийской таможни. Подробности этого инцидента выясняются. Кроме того, уточняется пункт отправки и конечный получатель кокаина.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в аэропорту Бейрута задержана прилетевшая из Венесуэлы 80-летняя женщина за попытку провезти 30 кг кокаина. 

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