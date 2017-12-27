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В Ливане задержана 80-летняя женщина с 30 кг кокаина

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Stephen Gerard Kelly
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В аэропорту Бейрута задержана прилетевшая из Венесуэлы 80-летняя женщина за попытку провезти 30 кг кокаина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал Globovision.

Министр финансов Ливана Али Хасан Халиль назвал инцидент «самой крупной операцией по контрабанде наркотиков», которую когда-либо удавалось пресечь в воздушной гавани.

Информации о гражданстве женщины нет. Сообщается, что из Бейрута задержанная должна была отправиться в Париж. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

24 декабря портал iz.ru сообщал, что в Испании были задержаны 15 человек за незаконный оборот наркотиков. В ходе операции было изъято около 4 т гашиша, который был доставлен из Марокко.

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